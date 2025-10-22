Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan torba kanun kapsamında, Genel Sağlık Sigortası primi borcu bulunanlara ilişkin önemli bir tahsilat maddesi eklendi.

Torba teklif kapsamında, yaklaşık 10 milyon vatandaşa ait 100 milyar TL’nin üzerindeki GSS prim borcu ertelenecek. Ayrıca, 2015 yılına ait 3,1 milyar TL tutarındaki borçların tamamen silinmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin amacı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve uzun süredir ödenemeyen borç yükünü hafifletmek.

İşte, GSS borcu silinecek mi? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), 2012 yılından itibaren Türkiye’de yaşayan tüm bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için zorunlu hale getirilmiştir. GSS kapsamında; çalışanlar, SGK’dan gelir veya aylık alanlar, yabancılar, Türk soylular, askerî öğrenciler ve işsizlik ödeneği alanlar dahil 33 grup yer alıyor. Ayrıca herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS’li sayılıyor.

Gelir Testi Kimler İçin Gereklidir?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların GSS prim ödeme durumlarının belirlenebilmesi için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu test sonucuna göre:

Aylık geliri brüt asgari ücretin 1/3’ünden (8.668 TL) az olanların primleri devlet tarafından karşılanır.

Bu tutarın üzerinde geliri olanlar ise aylık 780,17 TL (2025 yılı için) prim öder.

Gelir testi başvuruları, vatandaşların ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılır. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden ya da SGK tebligatı ile öğrenilebilir.

GSS Borçlarında Yeni Tahsilat Yöntemi Nedir?

Yeni torba kanun teklifine göre; SGK’dan gelir veya emekli aylığı alan kişilerin GSS prim borçları, gelir veya aylıklarından %25’i geçmeyecek şekilde kesilerek tahsil edilecek.

GSS Borçları Nasıl Ödenir?

Mevcut GSS prim borçları aşağıdaki yöntemlerle ödenebilir:

SGK ile anlaşmalı banka şubeleri ve ATM’ler

İnternet bankacılığı

e-Devlet: “Ödemeler > SGK Ödemeleri > GSS Prim > T.C. Kimlik No” adımları izlenerek

GSS Borç Affı ve Erteleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Teklifin TBMM’de kabul edilerek yasalaşması halinde düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu tarihten itibaren:

2015 yılına ait borçlar silinecek

Yaklaşık 1 milyon 491 bin kişi borç kapsamı dışında kalacak

10 milyon kişinin borcu ertelenecek

Erteleme ve silme düzenlemesiyle hem vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hem de borç yükünün azaltılması hedefleniyor.