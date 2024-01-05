Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Güllü Erhan karakteri ile tanınan oyuncu Erhan Ufak son hali ve yeni mesleği ile gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi'nin sevilen isimleri arasına girmeyi başaran Erhan Ufak şimdilerde yaptığı iş ile adından söz ettirdi.

5 Mayıs 1977 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Erhan Ufak oyunculuk yapmadan önce tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapıyordu. İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi'nde yaşayan Erhan Ufak Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Zehirli Tohumlar: Ölüm Yolu, Nisan ve Tepe Operasyonu gibi dizilerde rol aldı.

Başarılı oyuncunun yıllar içindeki değişimi zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

46 yaşındaki oyuncu yıllar içindeki değişimi ve yeni hayatı ile sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Oyunculuğu bırakmadığını ifade eden Erhan Ufak yeni mesleği ile dikkat çekti. Türk Sanat Akademisi kurduğunu açıklayan Ufak yeni işini şu sözlerle açıkladı;

"Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."

Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kuran Erhan Ufak'ın yıllar içindeki büyük değişimide olay yarattı.

İşte Erhan Ufak'ın son hali..