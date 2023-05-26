Gümüş Fiyatı Ülkemizde Ve Dünyada Yaşanan Gelişmeler Sonrası Değişime Uğramakta. Gümüş Fiyatını Etkileyen Faktörler Arasında Yatırımcıların Tercihleri Ve Davranışları Bulunur.



Son Zamanlarda Dalgalı Bir Seyir İzleyen Gümüş Fiyatları Günlük Değişime Uğramaya Devam Ediyor.



Ülkemizde Ve Dünya Çapında Gelişen Olaylar Sonrasında Yükselen Veya Düşen Gümüş Fiyatları Piyasada En Düşük 15-16 Liradan İşlem Görüyor.



Gümüş Fiyatları, Seçimlerinde Etkisiyle Yükseliş Eğiliminde Hareket Ederken; Birçok Uzman Gümüş Fiyatlarında Ana Trendin Yukarı Olabileceği Fikrinde Birleşiyor.



