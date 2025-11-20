Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıktı.

Ateş'in eve dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Ateş'i bulmak için arama çalışmaları başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İncelemelerde, Ateş'in evinden 3 kilometre uzaklıkta Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde boş bir araziye doğru gittiğini tespit eden polis, arazide yaptığı kontrolde Ateş'in cesedini buldu.

Yapılan incelemelerin ardından Ateş'in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.