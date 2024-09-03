Son 30 yılı kapsayan geniş kapsamlı bir araştırma, çocuklar ve ergenler arasında obezite oranının 4 katına çıktığını ortaya koydu. Yetişkinlerde ise bu oran, kadınlarda 2, erkeklerde ise neredeyse 3 katına yükseldi. Bu çarpıcı veriler, obezitenin küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Aksu Haber olarak, bu bağlamda Kahramanmaraşlı vatandaşların beslenme alışkanlıklarını incelemek amacıyla bir röportaj gerçekleştirdik. Ekmeğe gelen son zamların ardından, Kahramanmaraşlıların günlük ekmek tüketim miktarlarını sorduk. Çoğu vatandaş, günde 1 ila 3 ekmek tükettiğini belirtti. Ancak, bazı vatandaşlar sağlık sebeplerinden dolayı ekmek tüketimini sınırladıklarını veya tamamen bıraktıklarını ifade etti.

Kahramanmaraşlıların ekmek tüketim alışkanlıkları, genel sağlığı koruma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu veriler, toplumun sağlık bilincini artırmak ve obezite ile mücadelede daha bilinçli adımlar atmak için önemli bir temel oluşturuyor.