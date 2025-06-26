Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilgili daire başkanları katılım sağladı.
Toplantıda, Kahramanmaraş’ın yeniden imar sürecinden ulaşım yatırımlarına, altyapı projelerinden sosyal destek programlarına kadar birçok önemli gündem maddesi ele alındı.
Meclis üyeleri tarafından sunulan önergeler doğrultusunda çeşitli komisyon raporları görüşülerek karara bağlandı.