Güneşe çıkarken dikkat! Yararı olduğu kadar zararı da var

Öztürk, Bilinçli güneşlenme olmaz ve güneşten yeterince korunulmaz ise ışınların insan vücuduna birçok zararının bulunduğunun altını çizdi.

Güneş yanıklarına ilk müdahalenin önemine değinen Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Perihan Öztürk, halk arasında sıklıkla başvurulan yanığa yoğurt ve diş macunu sürmek gibi yöntemlerin zararlarına dikkat çekti. Öztürk, "Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder" dedi.

Güneşlenirken nelere dikkat edilmeli?





“Güneşin normal etkisinden çok daha fazla denizde biz güneş ışınlarına maruz kalıyoruz. Çünkü denizin güneş ışınlarının yansıtıcı etkisi var. Dolayısıyla Normalde dikkat ettiğimizden çok daha fazla denize gittiğimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Saat 11.00 ile 16.00 arasında denize girmemeye dikkat etmek gerekiyor. Öğle vaktinde dik gelen ışınlar daha ciddi sorunlara sebep olabilmekte. Dolayısıyla 11'den önce birde 16.00’dan sonra denize girmelerini öneriyoruz. Sıkı güneşten koruyucularla suya dayanıklı olan güneşten koruyucular günde 2-3 defa suya dayanıklı olmayanlarda havuza ya da denize girdikten sonrasında mutlaka tekrarlayan şekilde güneş koruyucuların kullanmaları gerekiyor. Bu güneş koruyucunun özellikleri neler olmalı çocuklar için mineral filtreli dediğimiz yani kimyasal barındırmayan özel güneş koruyucular çocuklar için. Yetişkinler için de Kimyasal filtreli güneş koruyucular kozmik sonuçları iyi ama 30 faktörün üzerindeki korucular çok önemli dediğim gibi eğer suya dayanıklıysa güneş koruyucu günde 2-3 defa suya dayanıklı değilse her havuza ya da denize girdikten sonra mutlaka Güneş koruyucusunu tekrar etmesi gerekiyor kişinin.”





Prof. Dr. Perihan Öztürk, güneş yanıklarına karşı doğru ve yanlış uygulamaları şöyle sıraladı:



“Yoğurt kullanımı kesinlikle doğru değil tabii ki, klasik yanık tedavisi uygulanır güneş yanıklarında da bir defa kimler daha fazla yanıyor onu bilmek lazım. Ten rengi açık olan, göz rengi açık olan, saç rengi açık olanlar çok daha fazla yanar. Biz genel Türk deri tipi olarak yanmaya çok duyarlı değiliz işin gerçeği normalde bizim göz rengimiz biraz daha koyu. Peki, yandığımızda ne yapalım klasik yanık tedavisi yapıyoruz yani soğuk pansumanlar gerekirse Kortizonlu kremler kesinlikle diş macunu, salça, yoğurt bunlar bizim karşılaştığımız yanlış bilgiler kullanılmaması gerekiyor. Soğuk duşun altında yanma hissi geçinceye kadar ya da soğuk pansumanlarla yanma hissi geçinceye kadar yapılacak tedavi hastayı rahatlatacaktır zaten. Burada önemli olan sık güneş yanığı geçiren kişilerde kanser riski daha yüksek dolayısıyla Güneş yanığından olabildiğince uzak durmak ve korunmak lazım.”

Muhabir: Gökhan Çalı