Macaristan’da bir Üniversite bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kahve araştırmasını yaptı.

11 yıl boyunca 460 binden fazla kişinin kahve tüketimi ile sağlık sorunları arasındaki bağlantı incelendi. "Kahve, kalp hastalığı ve krizi riskini önemli ölçüde azaltıyor" sonucuna varıldı.

Araştırmaya göre günde 3 fincan kahve tüketmek kalp hastalıklarından kaynaklı ölüm riskini yüzde 17 kalp krizi geçirme riskini de yüzde 21 düşürüyor.

Ancak uzmanların önerileri Türk kahvesi ve filtre kahve ile sınırlı.