Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının yankıları sürerken "Türkiye'nin siber kalesi" olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) da kesintisiz çalışmayla muhtemel dijital tehditleri bertaraf ediyor.

Haberleşme sistemlerinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması son yıllarda hızla değişen ve tehditlerle dolu dijital dünyada stratejik önem taşıyor.

Bu kapsamda, kritik altyapıların güvenliği, kişisel verilerin korunması, ulusal savunma kabiliyetinin artırılması ve dijital ekonominin büyütülmesi gibi çok yönlü çalışmalar yapılıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bu alandaki çabaları, Türkiye'nin siber güvenlik konusundaki pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir çerçeveyi temsil ediyor.