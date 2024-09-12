Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul), kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen fuarın açılışı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İş dünyasının önemli ismi İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de Fuarda yerini alarak bir konuşma gerçekleştirdi. Öksüz, bugün alanında marka olan Texhibition İstanbul gibi, markalaşmaya daha fazla emek harcanması gerektiğini söyledi.

Öksüz, "Küresel markalara satın alma veya ortaklık modeli ile yatırım yapmalıyız. Markalı ihracat için yeni yol haritaları belirlemeliyiz. Kardeş sektörümüz hazır giyim ile bir bütünüz." diye konuştu.

Daha güçlü hazır giyim markalarının varlığının, daha güçlü tekstil sektörünün vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bugün 6. kez kapılarını açan fuarımızla 43 bin metrekare alanda, 527 katılımcı firmamız, 100'ün üzerinde ülkeden 28 bini aşkın ziyaretçiyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.