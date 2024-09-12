İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatı yapanlara yönelik 50 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

50 ilde uyuşturucu satıcılarına ve yerel suç örgütlerine düzenlenen “NARKOÇELİK-38” operasyonlarında 580 kilogram uyuşturucu ve 121 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesindeki operasyonlara 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 316 şüphelinin yakalandığını, kaydetti.