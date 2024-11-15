Kahramanmaraş, yaşanan depremlerle büyük yıkıma uğramış ve altyapı ile üstyapı sistemlerinde ciddi hasarlar meydana gelmişti.

Bu zor günlerin ardından şehrin yeniden inşası için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Gündeşlioğlu hafriyat, bu süreçte Kahramanmaraş’ın altyapı ve üstyapı çalışmalarını gece gündüz demeden, büyük bir titizlikle yürütüyor.

Firma, deprem sonrası hasar gören su ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi gibi hayati öneme sahip projeleri üstlenmiş durumda.

Şehrin dört bir yanında faaliyet gösteren ekipler, çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak için var gücüyle çalışıyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Gündeşlioğlu, bu projelerin bir an önce hayata geçmesi için tüm kaynaklarını seferber ettiklerini ve çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Bölge halkı, firmanın özverili çalışmalarını takdirle karşılıyor ve Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için yürütülen bu çabaları destekliyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmak ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyor.