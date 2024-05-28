Gündeşlioğlu Hafriyat, hizmet kalitesini ve hızını artırmak amacıyla filosuna kattığı yeni iş makineleri ile gücüne güç kattı.

Şirketin yeni iş makineleri, özellikle büyük projelerde verimliliği artırarak çalışma sürelerini kısaltacak ve maliyetleri düşürecek.

Profesyonel ekibi ve modern ekipmanları ile dikkat çeken Gündeşlioğlu Hafriyat, bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı projelerle sektörün öncü firmalarından biri olmayı sürdürüyor. Şirket, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışından ödün vermiyor.

Gündeşlioğlu Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gündeşlioğlu, Aksu Habere yaptığı açıklamada,

Çalışmalarımızı güvenli bir şekilde en kısa sürede teslim etme prensibi ile yürütüyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

Sanayi bölgesinde alt yapı işleri, elektrik işlerini yapmaktayız. Ekiplerimiz ile yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Aldığımız işi en kısa sürede ve güvenli bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Yıkım işleri, altyapı ve üst yapı işleri, hafriyat, kazı ve dolgu çalışmalarını güçlü iş makinası filomuzla yapmaktayız.

Envanterimize kattığımız iş makinalarımız, kamyonlarımız ve tırlarımızla Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye devam ediyoruz.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt