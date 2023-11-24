Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte A Haber’de Merve Türkay moderatörlüğünde yayınlanan ‘Ajans Akşama Doğru’ programının canlı yayın konuğu oldu. Karacasu TOKİ Konut Alanında gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Hayrettin Güngör ve Vali Mükerrem Ünlüer; kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, eğitim ve sağlık alanında yürütülen projeler, geçici çarşılar, ağır hasarlı binaların yıkımı, zemin etüt çalışmaları ve kentsel tasarım projesi gibi pek çok konuya ilişkin bilgiler aktardı.

Aralık ayı Sonunda Kalıcı Konutların Teslimine Başlanacak

Canlı yayında yaptığı konuşmada Aralık ayı sonu itibariyle kalıcı konutların teslimine başlanacağını belirten Vali Mükerrem Ünlüer, “6 Şubat depremlerinin ardından vatandaşlarımız derhal çadır kentlere yerleştirildi ve konteyner kentlerin kurulumu başladı. Bugün geldiğimiz noktada ilimizde çadır kent bulunmuyor. Artık konteyner kentlerden ziyade kalıcı konutları konuşuyoruz. İnşallah Aralık ayı sonunda kalıcı konutların teslimine başlanacak. Bu süreçte devlet millet iş birliğiyle çok büyük emek verildi. Sahada gece gündüz demeden çalışmalar devam ediyor” dedi.

Eğitim ve Sağlık Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Deprem sonrası şehirde eğitim ve sağlık alanındaki son duruma ilişkin de bilgiler aktaran Ünlüer, “ Depremlerde 85 okulumuz yıkıldı, 72 okulumuz da orta hasarlı durumda. Eğitim öğretimin devamı için bazı okullar birleştirildi, yeni çelik okullar yapıldı ve konteyner kentlere 11 tane okul inşa edildi. Eğitim öğretim anlamında çok bir sorunumuz kalmadı. Depremde sağlık tesislerimiz de hasar aldı. Şehrimizde sağlık altyapısını güçlendirmek için Sağlık Bakanlığımız tarafından projeler geliştirildi. 400 yataklı acil durum hastanesinin ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı. Şubat ayı sonunda da teslim alacağız inşallah. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne ek bir ünite yaparak 500 yatak kapasitesi de oraya ilave ediyoruz. Önsen bölgesine kazandırılacak bin yatak kapasiteli şehir hastanesinde de ihale aşaması başladı” cümlelerini kaydetti.

Hızlı Bir Toparlanma Süreci Yaşadık

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’taki yapı stokunun 4’te 1’inin hasar aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde 238 bin 425 bina ve 558 bin 219 bağımsız bölüm var. 55 binin üzerindeki binamız, 110 binin üzerinde de bağımsız bölüm hasar gördü. Şehrimizdeki yapı stokunun 4’te 1’i bu depremden etkilendi. Deprem sonrası hızlı bir toparlanma süreci yaşadık. 35 bin ağır hasarlı binamız vardı. Bunların yüzde 81’inin yıkımı

tamamlandı ve enkazları kaldırıldı. Deprem bölgesi diğer şehirlerle karşılaştırdığımızda bu konuda çok daha fazla ilerleme kat ettiğimiz görülüyor” dedi.

Zemin Etüt Çalışmaları ve Kentsel Tasarım Projesi

Canlı yayında yaptığı konuşmada zemin etüt çalışmaları ve kentsel tasarım projesine de değinen Başkan Güngör, “6 Şubat depremlerinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle zemin etüt çalışmalarına başladık. Zeminimizin yapılaşmaya uygun olup olmadığını tespit etmek için titiz bir çalışma yürüttük. 2 alan dışında zemin etüt çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte Bakanlığımız hızlı bir şekilde rezerv alanlarda kalıcı konutların inşasına başladı. Şehrimizin tarihi ve hikâyesi olan Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Hükümet Bulvarı’nda 2 aşamalı bir zemin etüt çalışması yapıldı ve zemin artı 3 veya 4 katlı yapıya uygun olduğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu alanlarda kentsel tasarım projesi başlattı. Ticari alanların yoğun olduğu ve şehrin hafızası olan bu alanlarda 3 bin 500’e yakın konut ve bin 500’e yakın da iş yeri inşa edilecek” cümlelerini kaydetti.

Planlanan Geçici İş Yerlerinin Yüzde 92’si Tamamlandı

Deprem sonrası esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesi noktasında oluşturulan geçici çarşılar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Depremlerde iş yerleri hasar alan esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürmesi için AFAD ve kardeş belediyelerimizin desteğiyle şehrimizde geçici çarşılar oluşturduk. Planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin yüzde 92’sini tamamlayarak esnafımıza teslim ettik. İnşallah kısa süre içerisinde esnafımıza kalıcı iş yerlerini de teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.