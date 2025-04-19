Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız" başlıklı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.