Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Serbest 1. Lig Güreş müsabakalarına Güreş İhtisas Spor Kulübü damgasını vurdu.
Tüm rakiplerini yenerek mağlup şampiyon olan Güreş İhtisas Spor Kulübü süper lige yükseldi.
Güreş İhtisas Spor Kulübüne Şampiyonluğu getiren sporcular;
57 kg Halil Gökdemir
61 kg Barış Ünsal
65 kg Ferhat Kılıç
70 kg Fatih Önalan
74 kg İsmet Çiftçi
79 Kg Bekir Talip Öveç
86 kg Hasan Kaya
92 kg Nihat Bektaş
97 kg Mehmet Çelebi
125 kg Paşa Ekrem Karabulut
Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü başkanı Yaşar Hopur, Kulüp Antrenörü Fatih Demir ve Kulüp yöneticisi Zekeriya Hopur alınan şampiyonluk kupalarının " 'Asrın Felâketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz pehlivanlara ithaf ediliyoruz. Tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.Kaynak: TRT Haber