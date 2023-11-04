Türkiye Güreş Federasyonu Büyük Erkekler Serbest 1. Lig Güreş müsabakalarına Güreş İhtisas Spor Kulübü damgasını vurdu.

Tüm rakiplerini yenerek mağlup şampiyon olan Güreş İhtisas Spor Kulübü süper lige yükseldi.

Güreş İhtisas Spor Kulübüne Şampiyonluğu getiren sporcular;

57 kg Halil Gökdemir

61 kg Barış Ünsal

65 kg Ferhat Kılıç

70 kg Fatih Önalan

74 kg İsmet Çiftçi

79 Kg Bekir Talip Öveç

86 kg Hasan Kaya

92 kg Nihat Bektaş

97 kg Mehmet Çelebi

125 kg Paşa Ekrem Karabulut

Kahramanmaraş Güreş İhtisas Spor Kulübü başkanı Yaşar Hopur, Kulüp Antrenörü Fatih Demir ve Kulüp yöneticisi Zekeriya Hopur alınan şampiyonluk kupalarının " 'Asrın Felâketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz pehlivanlara ithaf ediliyoruz. Tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.