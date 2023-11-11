Gürültü tartışmalarının birinin daha sonunda kan aktı.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde gürültü yapan gençleri uyarmak için parka giden 34 yaşındaki Fatih Haymana, tartıştığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklandı.
Hastaneye kaldırılan Haymana, tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti.
Gürültü yapanların yanına gitti
Fatih Haymana, Hızırtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta gürültü yapan gençleri uyarmak için yanlarına gitti.
Haymana ile parkta bulunan 17 yaşındaki B.Ü. arasında tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen olay sırasında B.Ü., Haymana’yı bıçakla yaraladı.
Haymana, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gençleri uyaran hayatını kaybetti
Haymana, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli yakalandı
Şüpheli B.Ü. ise olayda kullandığı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.Kaynak: Haber Merkezi