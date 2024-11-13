Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının eserleri, 20 Kasım 2024 tarihinde açılışı yapılacak olan "Ortak Alan" isimli karma sergide sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda gerçekleşecek ve 20 Kasım – 6 Aralık 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin farklı bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan sergide, fakültenin yaratıcı birikimi izleyiciyle paylaşılacak. “Ortak Alan” sergisinde Resim bölümünden 11, Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden 4, Endüstriyel Tasarım bölümünden 1 ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 1 öğretim elemanının eserleri yer alacak.

Sergi, Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Koçay, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aksoy ve Araştırma Görevlisi Dr. Semih Kaşıkçı'nın koordinatörlüğünde düzenleniyor. “Ortak Alan” sergisi, katılımcıların kendi alanlarına özgü sanatsal anlatımları bir araya getirerek kolektif bir görsel deneyim sunmayı amaçlıyor.

20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 18:00’de açılışı yapılacak olan sergi, tüm sanatseverleri farklı sanat disiplinlerinden eserleri keşfetmeye ve yaratıcı ifadenin sınırlarını birlikte deneyimlemeye davet ediyor