PAŞA NURİ, "HABABAM SINIFI" ADLI FİLM SERİSİNDE HANGİ DERSİN ÖĞRETMENİDİR?

A: Fizik

B: Matematik

C: Coğrafya

D: Tarih

Doğru cevap: A - Fizik

Hababam Sınıfı serisinde Paşa Nuri karakteri, Fizik öğretmeni olarak biliniyor. Sert mizacı ve disipliniyle hatırlanan Paşa Nuri karakteri, filmin unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

GÜVEN BANA YARIŞMASI NASIL OYNANIYOR?

Bilgi ve güvenin ön planda olduğu Güven Bana yarışmasında, daha önce birbirini tanımayan iki yarışmacı büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmada sadece bilgi değil, güven de ön planda tutuluyor.

Yarışmacılar, ilk etapta birbirlerine "Güven Bana" diyerek bağlılıklarını ve dayanışmalarını gösteriyor. Ardından bilgi sorularını doğru yanıtlayarak para ödülünü artırma şansı elde ediyorlar. Ancak finalde verilen karar, tüm sürecin sonucunu belirliyor: Para mı kazanılacak, yoksa güven mi sarsılacak?

Güven Bana yarışmasının yeni bölümleri ve dikkat çeken soruları ekran başındaki izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor.