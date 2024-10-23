Aksu TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Haber Ötesi, gündemin önemli konularını masaya yatırmaya devam ediyor.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu program, izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

Bu haftaki programa ise Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi konuk oldu.

Çiftçi, Türkiye ve dünya gündemindeki kritik gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programda, özellikle küresel güç dengeleri, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve gelecekteki stratejik adımlar üzerinde duruldu.

Kurtuluş Şükür, Çiftçi'ye yönelttiği sorularla gündemdeki sıcak başlıkları derinlemesine ele alırken, Abdullah Çiftçi ise hem bölgesel hem de uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin rolüne dair çarpıcı analizler yaptı.

Çiftçi, değişen dünya düzeni ve Türkiye’nin bu süreçteki stratejik hamlelerinin önemine vurgu yaparak, izleyicilere yol gösterici bilgiler sundu.