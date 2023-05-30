İstanbul'dan yola çıkan hacı adayları için Üsküdar’da “Harem'den Harem-i Şerif'e Hac Uğurlama Programı” düzenlendi.

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adaylarının heyecanını paylaştığını belirtti. Erbaş, hac yolcuları için dua etti. Duanın ardından hacı adayları otobüslerin önünde sevdikleriyle ve aileleriyle vedalaştı. Duygusal anlar yaşandı…

Muğla'da ilk kafileler yola çıktı

Muğla'nın Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden kutsal topraklara giden hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Dalaman Havalimanı'nda gerçekleştirilen uğurlamaya, hacı adaylarının yakınlarının yanı sıra Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş da katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve salavatlarla dua edildi.

Başkan Karakuş, yaptığı konuşmada, Muğla'dan kutsal topraklara giden hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyerek, "Mübarek topraklardan ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için dua etmelerini bekliyoruz. Hac farizasını güzel bir şekilde tamamlamalarını, sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyorum." dedi.

Muğla'nın 3 ilçesinden kutsal topraklara giden 60 hacı adayının yolcu edildiği programda duygusal anlar da yaşandı.

Karaman'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Karaman'dan kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının ilk kafilesi, dualarla uğurlandı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Piri Reis Kültür Merkezi önünde düzenlenen uğurlama töreninde, hac ibadetinin, dünyadaki bütün makamlardan, dünyadaki bütün vasıflardan ve unvanlardan sıyrılarak yalnızca kul vasfıyla Allah'ın huzuruna çıkmak olduğuna işaret etti.

Haccın hayatımızdaki en önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mümin yüreklerdeki en önemli heyecandır, arınmaktır, bağışlanmaktır. En sevgiliye vuslattır. Hac ibadeti Hazreti Peygamber'e, Beytullah'a yolculuktur. Yolculuğunuz mübarek olsun. Rabbim hac ibadetinizi kabul eylesin inşallah. Rabbim herkese nasip eylesin. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum."

Konuşmaların ardından 190 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Törene Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, hacı adayları ve yakınları da katıldı.

Düzce'de hac yolcuları uğurlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 25 kişilik kafileyi için uğurlama programı düzenlendi.

Merkez Cami önünde düzenlenen programda, Akçakoca Müftüsü Ahmet Kuru tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve salavatlarla dua edildi.

Müftü Kuru, hacı adaylarına, "İmkanı olan her Müslümanın, Allah tarafından yapmakla emir olunduğu bir ibadeti yerine getirmek için bir yolculuğa çıkacaksınız. Allah, gidemeyen Müslümanlara da nasip etsin inşallah." dedi.

Programa, hacı adayları ve yakınları katıldı.