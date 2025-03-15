Her gün iftar saatinde dolup taşan işletme, misafirlerine unutulmaz lezzetler sunuyor.

Eli böğründe, paşa kebabı gibi Kahramanmaraş’ın kendine özgü tatlarıyla misafirlerinin beğenisini kazanan Hacı Milcan Et Lokantası, hem yerel halktan hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Zengin menüsü ve kaliteli hizmetiyle ön plana çıkan işletme, Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmez adresi haline geliyor.

Lezzeti ve sunumuyla iftar sofralarına özel bir dokunuş yapan Hacı Milcan Et Lokantası, Ramazan ruhunu hem damaklarda hem de sofralarda yaşatmaya devam ediyor. Hem kültürel mirası tanıtıyor hem de misafirlerine keyifli bir iftar deneyimi sunuyor.