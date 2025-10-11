Hava sıcaklıkları hafta sonunda yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yarın Marmara, Ege ile Akdeniz'in batısı dışında kalan kesimlerin tamamının yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli, Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.