İletişim Başkanlığı, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İlgili Bakanlıklarca da teyit edilen açıklamaya göre, 4 gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde bulunmuyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OVP’de haftalık çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm olmadığını vurgularken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğu, tatil günlerinin Cumartesi ve Pazar olarak belirlendiği hatırlatıldı. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saat olup, bu süre işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünebiliyor.

OVP’de yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesinin, dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde pilot uygulamalara yönelik olduğu belirtildi.