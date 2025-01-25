Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Kara SEGBİS ile katılırken, diğer sanıklar ve müştekiler salonda hazır bulundu. Yeni müşteki İbrahim Akgün, depremde 11 yakınını kaybettiğini belirterek tüm sorumlulardan şikayetçi oldu. Diğer müştekiler de en ağır cezaların verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Kara beraat talebinde bulunurken, tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Müşteki avukatları, belediye çalışanlarının da davaya dâhil edilmesini talep etti.

Savcı, eksikliklerin giderilmesini ve mevcut tedbirlerin devamını istedi. Mahkeme, tutuklu sanığın durumunun sürmesine, tutuksuz sanıkların adli kontrol kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi. Sanıklar için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.