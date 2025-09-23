Olay, Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sanık Bekir Aktekin, başka bir suçtan cezaevinden tahliye edildikten sadece 6 gün sonra, eşi Seher Aktekin’in canına kıydı.

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, Seher Aktekin’in yaklaşık 2 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Savcılık, bu bilgi doğrultusunda “hamile eşe karşı kasten öldürme” suçunu esas aldı.

Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Bekir Aktekin, müşteki taraflar ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de takip etti.

Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda sunduğu mütalaayı yineleyerek, sanığın:

"Hamile eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet,

"Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Bekir Aktekin ise son sözlerinde "Çok pişmanım. Böyle bir şey olmasını hiç istemezdim." dedi.

Mahkeme, cezayı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis olarak açıkladı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.