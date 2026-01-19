İstanbul

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Bartın

Bartın'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

Sakarya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.

Elazığ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kuryelerin bugün trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 1 gün (bugün) süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.