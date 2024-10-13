Hatay'da feci olay...

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde, asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evin balkon kısmında çökme yaşandı.

Çökme esnasında balkonun altında bulunan 2 kişi enkaz altında kaldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. Kadir Özdel İnternet Bağımlılığına Yönelik Uyarılarda Bulundu Prof. Dr. Kadir Özdel İnternet Bağımlılığına Yönelik Uyarılarda Bulundu

Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye götürüldükleri esnada ambulansta can verdiler.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan feci kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR