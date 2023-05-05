10-14 Mayıs tarihleri arasını kapsayan “bir hediye sizden bir hediye bizden” kampanyası ile Hasırcıoğlu Avm şubelerinden yapılan alışverişlerde, müşterilere özel hediyeler sunulacak.



Hasırcıoğlu Avm Aynı zamanda sezon başlangıcı nedeniyle de tüm ürünlerde çeşitli indirim ve kampanyalar düzenleyerek vatandaşların yanında oluyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Hasırcıoğlu Avm Kurucu Başkanı Mehmet Hasırcıoğlu, kampanya hakkında bilgiler vererek tüm vatandaşları şubelerine beklediklerini söyledi.

