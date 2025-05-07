Haşiroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Samet Çiftaslan, Bloomberg HT ekranlarında yayımlanan “Sektörel Bakış” programına konuk olarak sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Programda, sektörün güncel gelişmeleri ve ekonomik göstergeler ışığında karşı karşıya olduğu fırsat ve zorluklar ele alındı. Çiftaslan, Haşiroğlu Grup’un faaliyet alanları, yatırımları ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini detaylarıyla anlattı.

Sektörün Geleceği Masaya Yatırıldı

Yayında ayrıca, sektörün gelecek vizyonuna dair öngörüler paylaşıldı. Çiftaslan, teknolojik dönüşüm, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularının sektördeki öncelikli hedefler arasında yer aldığını vurguladı.

Samet Çiftaslan’ın açıklamaları, sektör profesyonelleri ve ekonomi dünyası için önemli bir yol haritası niteliğinde oldu.