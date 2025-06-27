Kahramanmaraş’ta şehir içi trafiği olumsuz etkileyen hatalı park uygulamalarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, özellikle ana arterlerde ve yoğun cadde güzergâhlarında ikinci sıra park yapan araçlara cezai işlem uyguladı.

Trafik ekiplerinin son günlerde sıklaştırdığı denetimlerde, sürücülerin kısa süreliğine bile olsa ikinci sıraya park etmesi durumunda trafiğin akışının bozulduğu ve yaya güvenliğinin tehlikeye girdiği vurgulandı.

Denetimlerde onlarca araca idari para cezası kesildi.