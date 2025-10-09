Hatay merkezli 5 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması' suçları kapsamında Hatay, Muğla, Ordu, Mersin ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 16 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin 4 aylık süreçte banka hesaplarında 1 milyar 72 milyon 722 bin 522 lira işlem hacmi olduğu, ayrıca bu para hareketlerinden komisyon olarak 2 milyon 735 bin 258 lira gelir elde ettikleri saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla ve 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.