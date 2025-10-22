Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü ve ruhsatsız tabanca taşıyan 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Dörtyol, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Y.İ, İ.Ş, H.B. ve S.O. yakalandı.
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca bulan ekipler, sürücü M.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, M.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA