Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen bir tırda çıkan yangın can kaybına neden oldu. Feci kazada tırda bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Payas–Dörtyol istikametinde seyir halinde olan tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta kısa sürede yangın çıktı. Alevler tırı tamamen sararken, çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri tırda bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle Payas–Dörtyol otoyolunun ilgili şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tırın neden kontrolden çıktığı ve yangının çıkış sebebi yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.