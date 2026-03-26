İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Barbaros Mahallesi'nde, yolda yürüyen Z.K'nin boynundaki altın kolyenin yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler çalışma kapsamında olay anının bir araç kamerasınca kaydedildiğini belirledi.
İçeriği Görüntüle
Görüntülerden kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli T.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Öte yandan çalınan kolye sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA