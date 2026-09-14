Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttümleri çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Numuneevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynadığı tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Para Cezası ve Oyuna El Konuldu

Polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı aramalarda kumar masasında bulunan oyun malzemelerine ve suç unsuru olduğu değerlendirilen 7 bin 500 liraya el konuldu. Adreste kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplamda 58 bin 20 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi V.I. hakkında emniyet güçlerince adli işlem başlatıldı.