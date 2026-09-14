Hatay'ın turistik ilçesi Samandağ sahilinde denize giren vatandaşlar tehlikeli dakikalar yaşadı. Alınan bilgilere göre, serinlemek amacıyla Samandağ Sahili'nden denize açılan 2 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak kıyıdan uzaklaştı. Şahıslardan bir süre haber alınamaması üzerine durum çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Dronla Yerleri Tespit Edildi

Kayıp kişilerin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, kısa sürede denizde sürüklenen vatandaşların yerini dron (İHA) yardımıyla havadan tespit etti.

Botla Müdahale: Yerleri belirlenen 2 kişiye Sahil Güvenlik botuyla hızla ulaşıldı ve su üstünden güvenli bir şekilde bota alındılar. Hatay'da otomobilin pazar tezgahına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı İçeriği Görüntüle

Sağlık Durumları İyi: Kıyıya çıkarılan şahıslara ilk müdahale sahilde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.