Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya mevkisinde şarampole devrilerek ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA