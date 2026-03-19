İlçede gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Rüzgar nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 binanın çatısı uçtu, bir binadaki güneş enerjisi paneli devrildi, bazı ağaçlar ve bir aydınlatma direği zarar gördü.

Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Bulvarı'ndaki Anıt Alanı'na kurulan stantlar da rüzgarda devrildi.

Mahalle sakinlerinden Merve Aytekin, "Komşumuzun evi çöktü zannetmiştim meğer yan taraftaki çatı komşumuzun evine gelmiş. Başta deprem oldu sandık, çok büyük korku yaşadık." dedi.