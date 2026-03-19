KSÜ’de Yeni Dönem Başladı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) rektörlük görevine Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş atandı. Atama, Resmi Gazete’de yayımlanan 2026/98 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirilen görevlendirme, 18 Mart 2026 tarihi itibarıyla resmiyet kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmzasıyla Atandı

Yeni rektör ataması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Böylece KSÜ’de yönetim değişikliğiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu.

Gözler Yeni Yönetimde

Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’un önümüzdeki dönemde üniversitenin akademik yapısını güçlendirmesi, bilimsel üretimi artırması ve şehirle üniversite arasındaki iş birliğini geliştirmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş İçin Önemli Bir Adım

Yeni rektör atamasının, sadece üniversite değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın eğitim ve bilim alanındaki gelişimine de katkı sağlaması bekleniyor.