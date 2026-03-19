Bayram Boyunca Kahramanmaraş’ta Yoğun Denetim

Kahramanmaraş’ta vatandaşların Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi için kapsamlı tedbirler devreye alındı. Şehir genelinde özellikle trafik yoğunluğunun artacağı güzergâhlarda denetimler sıklaştırıldı.

Trafikte 60 Noktada Kontrol

Bayram süresince trafik güvenliği için önemli adımlar atıldı.

👉 60 farklı noktada kontrol uygulaması

👉 137 trafik ekibi (12’si motorize)

👉 707 trafik personeli görevde

Özellikle Gaziantep, Adana, Kayseri, Adıyaman ve Malatya güzergâhlarında yoğun denetimler yapılacak.

4 Bin 848 Personel Görev Başında

Güvenlik önlemleri kapsamında Kahramanmaraş genelinde geniş çaplı bir ekip sahada olacak.

👉 4.848 kolluk personeli

👉 234 ekip

👉 429 araç

👉 15 drone ile havadan denetim

👉 11 dedektör köpek aktif görevde

Vatandaşların yoğun olacağı alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Yoğun Bölgelerde Ekstra Önlem

Bayram süresince:

Şehir içi ve şehirlerarası yollar

Mezarlıklar

Alışveriş alanları

Otogarlar

gibi yoğunluk yaşanabilecek noktalarda ekipler aktif görev yapacak.

Sürücülere Hayati Uyarı

Yetkililer, kazaların önüne geçmek için sürücülere önemli uyarılarda bulundu:

🚫 Alkollü araç kullanmayın

📵 Direksiyon başında telefon kullanmayın

🔒 Emniyet kemerinizi takın

⚠️ Hız sınırlarına uyun

↔️ Takip mesafesini koruyun

😴 Yorgun yola çıkmayın

“Bayram Sensiz Olmaz” Mesajı

Yetkililer, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, “Bayram Sensiz Olmaz” mesajını yineledi.