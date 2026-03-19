Kahramanmaraş’ın köklü tarihi, güçlü kültürü ve gönül zenginliğiyle her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini belirten Gül, “Ramazan ayı boyunca paylaşmanın, yardımlaşmanın ve sabrın en güzel örneklerini yaşadık. Bayramla birlikte bu güzel hasletlerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Kahramanmaraş’ımızın samimiyeti, misafirperverliği ve birlik ruhu, bizlere her zaman umut vermektedir.” dedi.

Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminde, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da rahmetle anan Gül, “Bu mübarek günlerde, depremde kaybettiğimiz kıymetli canlarımızı unutmadık, unutmayacağız. Onları dualarla yâd ediyor, aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin, mekânlarını cennet eylesin.

Bayram vesilesiyle, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” İfadelerini kullandı.

Bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendiren müstesna günler olduğuna dikkat çeken Gül, “Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olduğu özel zamanlardır. Bu günleri fırsat bilerek büyüklerimizi ziyaret etmeli, küçüklerimizi sevindirmeli ve ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gül, mesajının sonunda; başta Kahramanmaraşlı vatandaşlar olmak üzere tüm milletin ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesine vesile olması temennisiyle hayırlı bayramlar diledi.