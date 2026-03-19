Bayram Öncesi Tatlı Telaşı Başladı

Kahramanmaraş’ta bayram hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, özellikle tatlı sektöründe yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Kentin öne çıkan markalarından Tatlıcıoğlu, artan taleple birlikte gün boyu yoğun mesai harcıyor.

Vatandaşlar, bayram ziyaretlerinde ikram etmek üzere en taze ve kaliteli tatlıları tercih ediyor.

Zengin Ürün Yelpazesiyle Her Damak Zevkine Hitap Ediyor

Tatlıcıoğlu, geleneksel lezzetleri modern sunumlarla bir araya getirerek geniş bir ürün seçeneği sunuyor.

👉 Baklava çeşitleri

👉 Kadayıf

👉 Şerbetli tatlılar

👉 Özel ikramlık ürünler

Usta ellerde hazırlanan tatlılar, hem lezzeti hem de görselliğiyle bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Yoğun Talebe Karşı Üretim Artırıldı

İşletme Müdürü Nur Yuvarlak, bayram öncesi hazırlıkların titizlikle sürdüğünü belirterek üretim kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

Yuvarlak, “Vatandaşlarımızın bayramı en güzel şekilde geçirebilmesi için hem kalite hem hijyen konusunda en üst seviyede hizmet sunuyoruz” dedi.

Bayrama Özel Kampanyalar Dikkat Çekiyor

Tatlıcıoğlu, bayrama özel kampanyalarla da vatandaşlara avantajlı alışveriş imkânı sunuyor.

Yuvarlak, “Misafirlerimizi en taze ve en lezzetli ürünlerle buluşturmak için tüm ekibimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram Boyunca Hizmet Devam Edecek

Tatlıcıoğlu, Ramazan Bayramı süresince de hizmet vermeye devam ederek Kahramanmaraşlıları lezzetle buluşturmayı sürdürecek.