Milli Güvenlik Kavramı Yeniden Tanımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği’nin teşkilat yapısı ve görev alanlarında dikkat çeken değişikliklere gidildi.

Yeni düzenlemeye göre “milli güvenlik” ve “milli güvenlik siyaseti” kavramlarının kapsamı genişletildi. Buna göre:

👉 Devletin anayasal düzeni

👉 Milli varlığı

👉 Uluslararası çıkarları

👉 Vatandaşların güven ve refahı

artık bu kavramların temel unsurları arasında yer alacak.

MGK Bünyesinde 3 Yeni Başkanlık Kuruldu

Kararname kapsamında MGK yapısına üç yeni daire başkanlığı eklendi.

İç Güvenlik Dairesi Kuruldu

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı;

Terör

Organize suç

Radikalleşme

Siber güvenlik

Yapay zeka

İklim değişikliği

Göç, sağlık ve enerji

gibi birçok alanda stratejik analizler hazırlayacak.

Dış Güvenlik Birimi Genişletildi

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı ise:

👉 Küresel ve bölgesel gelişmeleri takip edecek

👉 Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacak

👉 Türkiye’nin dış güvenlik politikalarına yönelik analizler sunacak

Savunma Planlaması Koordinasyon Birimi Oluşturuldu

Yeni kurulan Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, seferberlik ve savaş hazırlıklarını ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütecek.

“Bildiri” Yerine “Açıklama” Dönemi

Yapılan düzenleme ile MGK tarafından yayımlanan metinlerde kullanılan ifade de değiştirildi.

Artık MGK metinlerinde “bildiri” yerine “açıklama” ifadesi kullanılacak.

TSK Personeline İlişkin Düzenleme

Kararname kapsamında ayrıca MGK Genel Sekreterliği bünyesinde görev alacak subay ve astsubaylara ilişkin yeni düzenlemeler de getirildi.

Bu süreç, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülecek.

Yeni Dönemde Hedef: Daha Kapsamlı Güvenlik Politikası

Yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye’nin güvenlik anlayışının daha geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Uzmanlara göre yeni yapı, hem iç hem de dış tehditlere karşı daha hızlı ve etkin analiz üretme kapasitesi sağlayacak.