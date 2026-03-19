Valimiz Mükerrem Ünlüer yaptığı açıklamada, kent genelinde suç oranlarında önemli düşüşler yaşandığını belirterek, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarının sonuç verdiğini söyledi.

Vali Ünlüer, açıklamasında özellikle kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda dikkat çeken bir azalma olduğunu belirterek, “Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 1.303’ten 1.139’a geriledi. Aydınlatma oranı ise yüzde 100’e ulaştı” dedi.

Konuşmasının devamında malvarlığına karşı işlenen suçlara da değinen Vali Ünlüer, bu alanda da önemli bir düşüş yaşandığını ifade ederek, 2025 yılında 315 olan olay sayısının 2026’da 198’e gerilediğini ve yüzde 37,1 oranında azalma sağlandığını kaydetti.

Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Vali Ünlüer, konuşmasının devamında: “Yılın ilk iki ayında toplam 37 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 21 kişinin gözaltına alındığını, 7 kişinin ise tutuklandı.

Organize suçlarla mücadelede 3 ayrı organize suç örgüt çökertildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 17’si tutuklandı. Suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürdürülüyor.

Uzun süredir aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, önemli bir operasyonun detaylarını paylaşmak istiyorum. Cinayet şüphelisi bir şahıs ile bir bina olayıyla bağlantılı aranan bir kişi İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adalete teslim edildi.

Narkotik suçlarla mücadelede, 2026 yılı içerisinde 78 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 520 kişi gözaltına alındı, 121 kişi tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 448 hesap üzerinde inceleme yapıldı, çevrimiçi çocuk istismarı ve yasa dışı bilişim suçlarına yönelik toplam 10 operasyon düzenlendi 1 kişi tutuklandı.

Olayları başlıklar halinde paylaşmaya devam etmek istiyorum. Ruhsatsız silah ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında da önemli sonuçlar elde ettik. 379 kişi hakkında işlem yapıldı ve 306 silah ele geçirildi. Ayrıca Kahramanmaraş bu alanda Türkiye genelinde 4. sırada yer alıyor.” dedi.

Konuşmasının devamında trafik ve bayram tedbirlerine de değinen Valimiz Mükerrem Ünlüer, şehir genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. Yakın zamanda devreye alınacak ortalama hız tespit sistemleriyle trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı öncesi alınan tedbirlere de dikkat çeken Vali Ünlüer, vatandaşların huzur ve güven içinde bir bayram geçirmesi için il genelinde geniş kapsamlı güvenlik planlaması yapıldığını söyledi. Bu kapsamda binlerce personelin görev yapacağını, trafik ve asayiş denetimlerinin artırılacağını belirtti.

Açıklamasının sonunda kararlılık mesajı veren Vali Ünlüer, “Devletimizin tüm kurumları suç ve suçlunun peşindedir. Halkımızın huzurunu bozanlara fırsat verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.