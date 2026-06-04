Gerçekleşen ziyarette, Kahramanmaraş’ta balıkçılık faaliyetlerinin gelişimi, sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kentteki su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesi ve balıkçılık kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Ziyaret kapsamında Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, “Denizi Olmayan Şehirde Balıkçılık Serüveni” adlı kitabı Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’a takdim etti. Kitapta, denize kıyısı bulunmayan Kahramanmaraş’ta balıkçılığın gelişim süreci, karşılaşılan zorluklar ve elde edilen başarılar ele alınıyor.

Kitap takdiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Okumuş, eserin Kahramanmaraş’ın su ürünleri ve balıkçılık alanındaki birikimini kayıt altına alması açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek İbrahim Sarı’ya teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.