Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç, akaryakıt sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketliliğin iç piyasaya doğrudan yansıdığını belirten Koç, özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Devlet tarafından uygulanan Eşel Mobil sistemi sayesinde uluslararası piyasalarda yaşanan sert fiyat artışlarının vatandaşlara daha sınırlı şekilde yansıdığını ifade eden Koç, sistemin hem tüketiciyi koruduğunu hem de piyasadaki ani değişimlerin etkisini azalttığını kaydetti.

Eşel Mobil uygulamasının enflasyonla mücadele açısından önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Koç, “Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Ancak uygulanan sistem sayesinde vatandaşlarımız bu artışları daha kontrollü şekilde hissediyor” dedi.

Akaryakıt sektöründe önümüzdeki süreçte de fiyat hareketliliğinin devam edebileceğine dikkat çeken Koç, piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.