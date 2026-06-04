Halk arasında "Peygamber Askeri" olarak bilinen Ebu Yusuf Hazretleri'nin, İslam ordularının Bizans sınır hattında mücadele ettiği dönemde şehit düştüğüne inanılıyor.

Uzun yıllar yeri unutulan türbenin, manevi işaretler doğrultusunda yeniden keşfedildiği ifade ediliyor.

Çevre düzenlemesi ve bilgilendirme tabelalarıyla koruma altına alınan türbe, hem Kahramanmaraş'tan hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin dua ve ziyaret noktası haline geldi.

Bölge halkı, bu önemli manevi mirasın daha fazla tanıtılması ve türbe yanına bir cami inşa edilerek gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılması için destek bekliyor.

Asırlardır anlatılan hikâyeleri ve manevi atmosferiyle Ebu Yusuf Hazretleri Türbesi, Kahramanmaraş'ın inanç turizmi açısından dikkat çeken değerleri arasında yer alıyor.