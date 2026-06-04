Kahramanmaraş mutfağı tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş’ta “Bir Sofrada Miras” temalı program gerçekleştirildi.

Etkinlik, Çamlıca Restaurant ev sahipliğinde yoğun katılımla düzenlendi.

Yöresel tatlar büyük ilgi gördü

Programda Kahramanmaraş mutfağına özgü geleneksel yemekler davetlilere ikram edildi. Kente özgü lezzetlerin tanıtıldığı etkinlikte, gastronomi kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Katılımcılar, yöresel mutfağın hem kültürel hem de turizm açısından önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Protokol üyeleri katıldı

Etkinliğe Mükerrem Ünlüer, Fırat Görgel, Ayten Şenel, İbrahim Taner Okumuş ve İsmail Bakan ile birlikte kurum müdürleri, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gastronomi kültürüne vurgu

Etkinlik boyunca Türk mutfağının kültürel miras açısından taşıdığı değer ön plana çıkarılırken, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünün tanıtımına yönelik organizasyonların önemine dikkat çekildi.