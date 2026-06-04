Konteyner çarşılarda dönüşüm süreci başladı

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta ticari hayatın yeniden canlanması amacıyla oluşturulan konteyner çarşılarda söküm çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında geçici iş yerleri olarak kullanılan konteynerler kaldırılıyor.

Çalışmalar iki ilçede sürüyor

Söküm işlemleri, Şazibey Mahallesi ile Atatürk Meydanı ve Ulu Cami Meydanı çevresindeki konteyner alanlarında devam ediyor. Depremin ardından kurulan geçici çarşılar, uzun süre boyunca bölge esnafına hizmet vermişti.

Esnaf kalıcı iş yerlerine geçiyor

Konteyner çarşıların kaldırılmasıyla birlikte iş yeri sahiplerinin yeni ve kalıcı iş yerlerine taşındığı bildirildi. Şehrin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendirilen çalışmaların etap etap devam edeceği öğrenildi.

Konteynerler belediye alanlarında muhafaza edilecek

Kaldırılan konteynerlerin ise belediye tarafından belirlenen alanlarda muhafaza edileceği açıklandı. Deprem sonrası geçici çözüm olarak hayata geçirilen konteyner çarşıların kaldırılması, kentte normalleşme ve kalıcı yapılanma sürecinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.